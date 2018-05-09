نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: ” تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة ” .

كما توقعت هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق: ” القصيم، الشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض ” ، وكذلك على رفحا، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وشمال غرب المملكة، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 38 – 27 .. أتربة مثارة.

– مكة المكرمة: 38 – 26 .. أتربة مثارة.

– المدينة المنورة: 35 – 23 .. أمطار رعدية.

– جدة: 36 – 26 .. أتربة مثارة.

– شرورة: 39 – 27 .. أتربة مثارة.

– نجران: 36 – 23 .. أتربة مثارة.

– الباحة: 28 – 17 .. سحب ركامية.

– القنفذة: 37 – 30 .. أتربة مثارة.

– أبها: 28 – 17 .. سحب ركامية.

– بيشة: 36 – 22 .. أتربة مثارة.

– جازان: 39 – 29 .. سحب ركامية.

– طريف: 29 – 10 .. أتربة مثارة.

– عرعر: 32 – 16 .. أتربة مثارة.

– القريات: 25 – 12 .. أتربة مثارة.

– رفحا: 35 – 18 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 32 – 16 .. أتربة مثارة.

– حائل: 30 – 21 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 33 – 16 .. أتربة مثارة.

– الدمام: 40 – 30 .. عوالق ترابية.

– حفر الباطن: 39 – 25 .. مشمس.

– الأحساء: 39 – 32 .. عوالق ترابية.

– بريدة: 37 – 23 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 39 – 26 .. أتربة مثارة.

– العلا: 34 – 18 .. أمطار رعدية.

– ينبع: 36 – 23 .. أتربة مثارة.

– الطائف: 32 – 21 .. عوالق ترابية.

– الوجه: 34 – 25 .. رياح نشطة.