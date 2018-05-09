جيب رانجلر 2018 ثاني أفضل السيارات مبيعا في أمريكا خلال أبريل

واشنطن(صدى):

أُدرجت سيارة جيب ذات الدفع الرباعي المعروفة ، بين سيارات الركاب العادية الأكثر مبيعاً حيث باعت تويوتا كامري 29.848 نسخة ، تليها هوندا سيفيك مع 28.399 نسخة. وفي المراكز التالية لدينا تويوتا كورولا (25896) نسخة ، هوندا أكورد (21751) نسخة ، ونيسان سنترا (16999) نسخة. ولهذا فنرى أن رانجلر حققت أداء مثير للإعجاب للغاية.

وضمن تشكيلة طرازات جيب ، تأتي شيروكي بعد رانجلر في المبيعات بعدد (16.887) نسخة ، يليها جراند شيروكي (16.647) نسخة ، كومباس (11.521) نسخة ، ورينيجيد (7.735) نسخة. وبمجرد وصول سكرامبلر فيتوقع لها تحقيق مبيعات جيدة في السوق الأمريكي.

وبالعودة الى رانجلر، فتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا حادا في الأسعار بين جيلي JK / JKU و JL / JLU ، مع كون الوافد الجديد هو الأغلى سعراً بداية من 27.495 دولار وهو مبلغ كبير خاصة أن النسخة الأساسية من السيارة بدون تكييف الهواء. ويرتفع السعر 1.295 دولارا للنسخة بالتكييف.

وتأتي جيب رانجلر 2018 مع محرك 2.0 لتر بشاحن توربيني وناقل الحركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.