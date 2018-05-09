الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض
اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين صباح اليوم الأربعاء أطلقتهما مليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة الرياض.
وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان بالرياض، ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي يكشف تفاصيل ومكان الاعتراض بالتحديد ومكان سقوط شظايا الصاروخين.
saami[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقهم ويحمي مملكتنا الغاليه
qlq[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ ديرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي من كل شر وحسد ومعتدي
شيخين1[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 45 دقيقة
رجال سلمان لهم بلمرصاد بعد توفيق الله
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 27 دقيقة
جعل الحوثي
بالماحق والساحق والرصاص المتلاحق