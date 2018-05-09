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الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض
عادل الحربي(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين صباح اليوم الأربعاء أطلقتهما مليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة الرياض.

وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان بالرياض، ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي يكشف تفاصيل ومكان الاعتراض بالتحديد ومكان سقوط شظايا الصاروخين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يوفقهم ويحمي مملكتنا الغاليه

[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ ديرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي من كل شر وحسد ومعتدي

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 45 دقيقة

رجال سلمان لهم بلمرصاد بعد توفيق الله

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 27 دقيقة

جعل الحوثي
بالماحق والساحق والرصاص المتلاحق

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