الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

عادل الحربي(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين صباح اليوم الأربعاء أطلقتهما مليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة الرياض.

وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان بالرياض، ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي يكشف تفاصيل ومكان الاعتراض بالتحديد ومكان سقوط شظايا الصاروخين.