رئيس أتليتكو مدريد يوضح مصير ” جريزمان “

نواف السالم(صدى):

صرح إنريكي سيزيرو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بأن إدارة الأتلتي ترغب في استمرار اللاعب أنطوان جريزمان لفترة أطول مع الفريق، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مستقبل جريزمان مع النادي سيُحدده اللاعب وحده.

وأضاف ” سيزيرو ” ، أن جريزمان لاعب عظيم يؤدي بشكل مبهر مثل الثنائي المميز ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو الأفضل في العالم.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، عن معلومات تؤكد حسم صفقة انتقال اللاعب لصفوف نادي برشلونة الإسبانى، بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يدفع ” البارسا ” قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد النجم ” جريزمان ” مع أتلتيكو مدريد، والذي يبلغ 100 مليون يورو.