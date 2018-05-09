نواب إيرانيون يشعلون النيران في علم الولايات المتحدة.. ويهتفون: ” الموت لأمريكا “

طهران(صدى):

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أمس الثلاثاء، قام عدد من النواب الإيرانيون بإشعال النيران في علم أمريكا، فضلًا عن إحراق نسخة رمزية من الاتفاق النووي، وسط حالة عارمة من الغضب.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الإيراني التي عُقدت صباح اليوم الأربعاء، حيث قاموا بالتجمهر في مقر البرلمان، مرددين شعارات ضد أمريكا، كان أبرزها هتاف: ” الموت لأمريكا ” ، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

ومن جانبه، عبر علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، عن غضبه قائلًا: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصلح لمنصبه ” ، متابعًا: ” ترامب ليس لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور ” .