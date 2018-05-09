مان سيتي يكرم ” توري ” في آخر مباريات الموسم

ماجد محمد(صدى):

يُكرم مانشستر سيتي اللاعب ” يايا توري ” ، اليوم، في المبارة الأخيرة للنادي هذا الموسم، والتى ستكون في استاد الاتحاد، أمام نادي برايتوناند هوف ألبيون، وستكون المبارة الأخيرة أيضا في مسيرة لاعب ساحل العاج مع النادي .

ووصف المدرب بيب غوارديولا ” توري ” والمتوج حديثًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأنه ” أحد أهم اللاعبين ” في تاريخ نادي مانشستر سيتي .

وأضاف المدرب الإسباني أنه يثق بمهارات توري (34عاما) التي تمكنه من تمديد مسيرته الحافلة في فريق آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذا كانت لديه الرغبة .

وفي سياق متصل، تكهنت تقارير صحفية بإنضمام لاعب ساحل العاج إلى نادي إيفرتون أو بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز، نظرا لإرتباطه بإقامة عائلته في إنجلترا، رغم ارتباطه بالانتقال لأحد أندية الصين الثرية .