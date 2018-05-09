كاتب يرد على وزارة النقل في قرار فرض رسوم على الطرق

عادل الحربي(صدى):

رد الكاتب الصحفي سعيد السريحي، على وزارة النقل عقب قرارها بفرض رسوم على استخدام الطرق في المملكة؛ مؤكدًا أنه من حق المواطن الذي سيدفع تلك الرسوم أن يجد في تلك الطرق من الخدمات ما يستحق الرسوم التي سوف يدفعها.

وأوضح ” السريحي ” أنه من حق الوزارة أن تفكر في ذلك، ولكن ينبغي أن تكون الطرق الخاضعة للرسوم طرقًا مثالية من حيث توفر الخدمات فيها؛ حيث أنه لا رسوم بلا خدمات، لافتًا إلى أهمية أن تفكر وزارة النقل في توفير وسائل نقل بديلة.

وأضاف، قائلًا: ” الطرق مدفوعة الرسوم لا يمكن لها أن تكون بحال الطرق التي نسلكها اليوم بين مناطق المملكة، والتي لا تتجاوز محطاتها واستراحاتها ودورات المياه فيها أن تكون بؤرًا للقاذورات لا يمكن للمسافر أن يلجأ إليها إلا مضطرًا مكرهًا. ”