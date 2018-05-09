كاتب يرد على وزارة النقل في قرار فرض رسوم على الطرق
رد الكاتب الصحفي سعيد السريحي، على وزارة النقل عقب قرارها بفرض رسوم على استخدام الطرق في المملكة؛ مؤكدًا أنه من حق المواطن الذي سيدفع تلك الرسوم أن يجد في تلك الطرق من الخدمات ما يستحق الرسوم التي سوف يدفعها.
وأوضح ” السريحي ” أنه من حق الوزارة أن تفكر في ذلك، ولكن ينبغي أن تكون الطرق الخاضعة للرسوم طرقًا مثالية من حيث توفر الخدمات فيها؛ حيث أنه لا رسوم بلا خدمات، لافتًا إلى أهمية أن تفكر وزارة النقل في توفير وسائل نقل بديلة.
وأضاف، قائلًا: ” الطرق مدفوعة الرسوم لا يمكن لها أن تكون بحال الطرق التي نسلكها اليوم بين مناطق المملكة، والتي لا تتجاوز محطاتها واستراحاتها ودورات المياه فيها أن تكون بؤرًا للقاذورات لا يمكن للمسافر أن يلجأ إليها إلا مضطرًا مكرهًا. ”
طلال[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسلم فمك
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسلم بوئك
الواقع[ عدد التعليقات: 6143 ] نشر منذ 1 ساعة
نظام اخذ رسوم ودبر نفسك هذا بعد ما يجوز لابد من وجود جودة عالية للخدمة المقدمة مقابل هذه الرسوم
زائر[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 1 ساعة
الطرق العامه ملك الشعب ﻻ يجوز قفلها او احتكارها لاي سبب او جهه بل يجب علي الدوله صيانتها و تطويرها و المحافظه علي الطريق دعم للاقتصاد الداخلي و الامن الوطني .
مفلح[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 33 دقيقة
صار كل شي بفلوس ماعاد شي بالمجان حتى الهواء اللي نتنفسه راح يصير بفلوس.
Sam987[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 15 دقيقة
للاسف نفس الكلام يتكرر لمده مليون سنه ضوئيه…..لا تفرض رسوم دون وجود بدائل …في اندونيسيا ودبي توجد رسوم على الطرق السالكه والسريعه . اذا ماتبي تدفع رسوم (توجد بدااااائل طرق اخرى)…ايضا لاتوجد بدائل في كثير من مناطق المملكه للسفر غير الطرق فقط لامطارات ولاقطارات ولا حتى توك توك….فقط بالسعوديه نظام عكس العالم كله للاسف