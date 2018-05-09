” الجوازات ” : 3 أشهر الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر للدول العربية

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن بعض الدول لا تقبل جوازات السفر المسجل بها مرافقون وتقوم بإعادة أصحابها عند منفذ الدخول إليها، لافتةً إلى أن المرافقين في جواز سفر واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز، كما أنه لا يمكن إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي عند إصداره أو تجديده.

وأشارت ” الجوازات ” إلى إن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية 3 أشهر، بينما لا يقل عن 6 أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، وأن المدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وأكدت أن تسجيل ” البصمة ” والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ عمره 15 عامًا فأكثر للمواطنين والمواطنات؛ حيث يستطيع من بلغ عمره 21 عامًا إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات؛ فهي خدمة اختيارية للمواطن.