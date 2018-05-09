فريق ” السلام ” للإنقاذ يبدأ البحث عن ” مفقود ناوان ” الثلاثيني

حامد العمري(صدى):

بدأ، صباح اليوم، فريق السلام للبحث والإنقاذ بمنطقة الباحة البحث عن مواطن (32 عاماً) متغيب عن أسرته منذ الأربعاء الماضي، ويحتمل أن يكون بوادي ناوان بمحافظة القنفذة.

ووفقاً لمصادر محلية ، فقد تقدّم والد المفقود ببلاغ لدى مخفر شرطة أحد بني زيد شرق المحافظة، يفيد فيه بتغيب ابنه مقدماً أوصافه، وبدأت الجهات المختصة في البحث عن المفقود، حيث كان يستقل سيارة، وقد تكون علقت به في رمال الوادي.

وبدأ الفريق مهامه في البحث بعد طلب المساندة من شرطة القنفذة، وتزويده بمواصفات المفقود، وانطلق الفريق بقوته الرباعي والطيران الشراعي والراجلة ، والإسعاف والمساندة من الباحة و‫المظيلف والتأهب من جدة ومكة.