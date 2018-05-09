” المقيمين المعتمدين ” : 6 اشتراطات لإنشاء مراكز تقدير المركبات

نايف السالم(صدى):

أعلن أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، هاني دهان، عن وجود 6 اشتراطات ومتطلبات؛ لإنشاء مراكز تقدير المركبات.

وجاءت الاشتراطات التي حددها ” دهان ” كالتالي:

” أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج منه، وأن يراعي في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية، الازدحام، ألا يشكل المركز خطورة على الطرق المجاورة ” .

وأوضح ” دهان ” أن مسارات التقييم تنشأ بطريقة تضمن التدفق الانسيابي للمركبات؛ وذلك بحسب نوع الفئة للمركز، التي تكون ما بين المسار السريع الخاص بتقييم الأضرار الخفيفة أو مسار الأضرار المتوسطة، التي يتطلب تجهيزها بالروافع أو مسار مركبات النقل وهو مخصص لتقييم المركبات التي لا يمكن قيادتها.