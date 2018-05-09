بعد قرار ترامب..دعوة للشركات الألمانية لإنهاء عملها بإيران

واشنطن(صدى):

عقب ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي جاء بمثابة صفعة على وجه إيران، دعا سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا ” ريتشارد غرينيل ” الشركات الألمانية التي تعمل في إيران أن توقف أنشطتها على الفور.

و قال اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية إن هناك شركات أوروبية قد تواجه عقوبات في الولايات المتحدة إذا وضع شركاؤها في الأنشطة الإيرانيون على قوائم العقوبات الأميركية.

كما أوضح رئيس قسم التجارة الخارجية أن الشركات الأوروبية تواجه الآن عقوبات في الولايات المتحدة إذا، على سبيل المثال، انتهى الأمر بشركائها في الأعمال الإيرانيين على قوائم العقوبات الأميركية.

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