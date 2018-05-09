بالفيديو..الفوزان يوضح حكم قتل طفلا للتستر على الزنا

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم قتل الأطفال الذين جاءوا عن علاقة زنا، خشية من الفضائح.

وأكد الفوزان أن قتل الأطفال من أجل التستر على جريمة الزنا ذنب أكبر، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الإسراء : ” وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ” ويليها الآية التي تقول : ” وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ” .

وأوضح خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أن لله حكمة في ذكر الـ 3 آيات متتالين، فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الأطفال، وعن الزنا، وقتل النفس التي حرم ، قائلا : ” جريمة الزنا تمثل في حد ذاتها جريمة القتل بأوجه كثيرة “.

وقال : ” الزنا قتل بوجوه كثيرة، قتل للحياء والعفة، وقتل لحرمة البيوت، وهو سبب لقتل الاطفال الناشئين عن الزنا، فعندما تحمل المرأة تحمله وهي كارهة له متمنية الخلاص منه ” .

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن، وقع في الزنا مرتين، وفي كل مرة تقوم المرأة بقتل الطفل، عن حكم قتل الأطفال من أجل الستر.