بالفيديو..الفوزان يوضح حكم قتل طفلا للتستر على الزنا
أوضح الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم قتل الأطفال الذين جاءوا عن علاقة زنا، خشية من الفضائح.
وأكد الفوزان أن قتل الأطفال من أجل التستر على جريمة الزنا ذنب أكبر، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الإسراء : ” وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ” ويليها الآية التي تقول : ” وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ” .
وأوضح خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أن لله حكمة في ذكر الـ 3 آيات متتالين، فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الأطفال، وعن الزنا، وقتل النفس التي حرم ، قائلا : ” جريمة الزنا تمثل في حد ذاتها جريمة القتل بأوجه كثيرة “.
وقال : ” الزنا قتل بوجوه كثيرة، قتل للحياء والعفة، وقتل لحرمة البيوت، وهو سبب لقتل الاطفال الناشئين عن الزنا، فعندما تحمل المرأة تحمله وهي كارهة له متمنية الخلاص منه ” .
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن، وقع في الزنا مرتين، وفي كل مرة تقوم المرأة بقتل الطفل، عن حكم قتل الأطفال من أجل الستر.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالعزيز الفوزان @khalovhalahmari @Abdulazizfawzan
حكم من قتل طفلا بعد ولادته للستر على الزنى ؟https://t.co/FobphJiVUi pic.twitter.com/eu1A30E6m7
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٨ مايو ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28163 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
بس هذه الايه. : ” وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ” فيها وعيد شديد لمن يقتل اولاده خشية الفقر. والعلم عند الله
الله. يجمينا بحماه ويحفظنا بجفظه ويبعد عنا الحرام صغيره وكبيره انا. وانت وجميع المسلمين يارب لا تجعل في اجسامنا مضغة لحرام.ولا نطفتَ لحرام
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 15 دقيقة
نعم اختي لست محرومة اعتقد تفسيرك اقرب للصواب والله اعلم
ماشاء الله طلعتي شيخة وماكنت ادري الا الآن مبروووووك
abdul[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 13 دقيقة
وماذا عن من يتستّر علي امراة تقتل اولادها خشية الفضيحة من الزنا؟ وماذا يقول قانون البلد في ذلك؟