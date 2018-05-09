” رونالدينيو ” يصل المملكة ويوجه رسالة للسعوديين

ماجد محمد(صدى):

وصل اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو ” إلى المملكة، للمشاركة في مباراة اعتزال فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني.

وأعرب ” رونالدينيو ” عن سعادته بالتواجد في المملكة للعب قائلا: ” سمعت سابقا عن السعودية كبلد وأيضا تحدثت مع أصدقائي من لاعبين برازيلين الذين سبق لهم اللعب هنا وقالوا لي أن الناس هنا يحبون كرة القدم ويحبون البرازيليين “.

وأوضح: ” لعبت سابقا مع تياغو نيفيز ورغم أننا لم نتقابل منذ فترة طويلة لكن حسبما أسمع فإن التطور متواصل في الكرة السعودية وآمل ان ينعكس ذلك على مستوى المنتخب الأول”، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجماهير السعودية في هذه المباراة ونقدم لها كرة جميلة ” .

وأضاف : ” تركت كرة القدم منذ عامين لكنني جاهز للعب في المباراة ولدي كل شهر أو شهرين شيء ما أقوم به في مجال الرياضة وأسعى لقضاء وقت سعيد وجميل مع زملائي ودوما أنا متحمس لمثل هذه المباريات ” .

وعن أفضل لاعب ، قال رونالدينيو: ” إن ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا لكن يبقى بيليه، مارادونا وزيكو وآخرين هم أيضا كانوا رائعون في وقتهم، ولو أتيحت لي فرصة اللعب من جديد بكل تأكيد سأعود إلى برشلونة إنه فريقي المفضل دائما ” .

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