ترامب : ” جون كيري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق “

واشنطن(صدى):

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السابق جون كيري، بخصوص الاتفاق النووي.

وطالب ترامب، كيري، بالابتعاد عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، قائلا : ” جون كيري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق “، مضيفًا : ” ابق بعيدًا عن المفاوضات جون.. فأنت تؤذي بلادك “.

كان جون كيري، قد رأى أمس الثلاثاء، أن إيران تفي بمسؤوليتها تجاه الاتفاق النووي، لافتًا إلى أنه في حال انسحاب أمريكا، فإن لإيران الحق في فعل ما تريد.

وقال كيري إن إيران ليست قادرة على صنع قنبلة نووية، لأنه لا يمكن فعليا بناء قنبلة نووية بـ300 كيلوغرام، وأردف ” أنا على علم بذلك لأن لدينا 130 مفتشا يقومون بمهامهم كل يوم هناك، ولدينا بث موجات راديو على المفاعلات ومنشآت الإنتاج في إيران”.

وقال ترامب في وقت سابق إن دبلوماسية وزير الخارجية الأسبق جون كيري مع إيران غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين في الاتفاق النووي الذي يصفه بالأسوأ على الإطلاق، مؤكدا : ” الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل، التي يمكن أن يقودها جون كيري للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي “.

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