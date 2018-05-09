مواطن وزوجته يطمئنان على عاملة قتلت ابنتهما
في موقف غريب، حرص مواطن وزوجته على زيارة العاملة الإندونيسية التي كتمت أنفاس طفلتهما التي لم تبلغ عامها الأول، قبل 9 سنوات.
و بدعوة من الحكومة الإندونيسية في أعقاب عفو الأب عن القاتلة، وتُدعى ” ماسامة “، ذهب المواطن ” غالب البلوي ” برفقة زوجته لمنزل العاملة في إندونيسيا في منطقة ” تشيربون ” في جاوة الغربية ،للاطمئنان عليها وعلى أسرتها برفقة وفد من وزارة الخارجية الإندونيسية.
يذكر أنه صدر بحق الخادمة، حكما بالإعدام ،وحوكمت في عام 2009م بالقصاص، إلا أن المواطن تنازل عنها لوجه الله، وعادت إلى بلدها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29493 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياريت بعد لو ترجعها للعمل عندك ثاني
مرررره
ماتدري
يمكن تكون سبب في سعادتك
باالزواج من فتاة أخرى🤗
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 34 دقيقة
رجعها ضعيفة هذي خلها تشتغل عندك عندك اطفال ثانين كويسة هذي
المر[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 10 دقائق
العفو شي عايد لهم اندونيسيا ممتين لهم عشان عفوعنها بيشكروهم ووجههوا لهم دعوه يروحوا لكن يزوروا اللي قتلت لا
المر[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 9 دقائق
ممتنين