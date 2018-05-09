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مواطن وزوجته يطمئنان على عاملة قتلت ابنتهما

مواطن وزوجته يطمئنان على عاملة قتلت ابنتهما
محمود البلوي(صدى):

في موقف غريب، حرص مواطن وزوجته على زيارة العاملة الإندونيسية التي كتمت أنفاس طفلتهما التي لم تبلغ عامها الأول، قبل 9 سنوات.

و بدعوة من الحكومة الإندونيسية في أعقاب عفو الأب عن القاتلة، وتُدعى ” ماسامة “، ذهب المواطن ” غالب البلوي ” برفقة زوجته لمنزل العاملة في إندونيسيا في منطقة ” تشيربون ” في جاوة الغربية ،للاطمئنان عليها وعلى أسرتها برفقة وفد من وزارة الخارجية الإندونيسية.

يذكر أنه صدر بحق الخادمة، حكما بالإعدام ،وحوكمت في عام 2009م بالقصاص، إلا أن المواطن تنازل عنها لوجه الله، وعادت إلى بلدها.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 34 دقيقة

رجعها ضعيفة هذي خلها تشتغل عندك عندك اطفال ثانين كويسة هذي

[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 10 دقائق

العفو شي عايد لهم اندونيسيا ممتين لهم عشان عفوعنها بيشكروهم ووجههوا لهم دعوه يروحوا لكن يزوروا اللي قتلت لا

[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 9 دقائق

ممتنين

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