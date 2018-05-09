بيتزي: متحمسون للمونديال ولدينا وقت كافي للاستعداد له

كشف مدرب الأخضر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن عدم اتساع الوقت أمامه منذ توليه مهمة تدريب المنتخب.

واشار إلى أنه يشعر بالرضا حول الاستعدادات الجارية للأخضر، مؤكدًا على أن اللاعبين يعملون بجد استعدادا للمونديال.

وتابع: ” استعدادات المنتخب السعودي بدأت مع معسكرات التدريب في يناير وفبراير، الفريق الآن في ماربيا، إسبانيا. آخر معسكر تدريبي سيكون في سويسرا، وتركيزنا على المباراة الأولى ضد روسيا، واللاعبون يعملون بجد على هذا”.

وأضاف: ” لدينا الوقت للاستعداد لكأس العالم.. بدأنا في 25 أبريل، وسيكون أمامنا ما يقرب من شهرين للتحضير؛ لذا فنحن سعداء للغاية بالأزمنة ومتحمسون للغاية بشأن فرصنا في كأس العالم “.