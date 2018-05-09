المغامسي عن جولة ولي العهد وقرار ترامب: ” الذئب لا يهرول عبثًا..قد أتى إيران ما يشغلها “

نايف السالم(صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، الثلاثاء، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي، ونتائجه على إيران.

وقال المغامسي: ” إن الإيرانيون خدعوا بعض أهلنا في اليمن، وجعلوا من لبنان وكرًا، وأوقدوا في البحرين نارًا، بذريعة نحن مع الاتفاق النووي ولَم نخرجْ عنه شبرًا “.

وأضاف: ” فجال ولي العهد جولة، والذئب لا يهرول عبثًا، فانهار الاتفاق النووي، وستقل الفتن فقد أتى إيران ما يشغلها ” في إشارة إلى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أميركا في مارس الماضي ، التي أكد خلالها أن الخطر الإيراني يحيط بالمنطقة ويجب التعامل الدولي بحسم في هذا الملف، كما ناقش الرئيس ترامب في ملف إيران وضرورة التصدي لتدخلاتها في المنطقة وحذر من عدم التزامها بالاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، موضحًا أن نظام طهران يشعل الصراعات في الشرق الأوسط ويدعم المنظمات الإرهابية.

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