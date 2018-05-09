بالفيديو.. كلب مخلص ينتظر صاحبه 12 ساعة يوميا في محطة مترو

بكين(صدى):

أثار كلب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو يرصد وفاءه لصالحبه حيث ينتظره يومياً خارج محطة مترو الانفاق في الصين حتى يعود من العمل .

وظهر الكلب المخلص البالغ من العمر 15 عاما والملقب بالدب الصغير يجلس خارج المحطة في انتظار عودة صاحبه من العمل.

وذكرت التقارير أن الكلب ينتظر صاحبه نحو 12 ساعة يوميا خارج المحطة، ما جذب اهتمام المارة.