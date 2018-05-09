بالفيديو.. كلب مخلص ينتظر صاحبه 12 ساعة يوميا في محطة مترو
أثار كلب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو يرصد وفاءه لصالحبه حيث ينتظره يومياً خارج محطة مترو الانفاق في الصين حتى يعود من العمل .
وظهر الكلب المخلص البالغ من العمر 15 عاما والملقب بالدب الصغير يجلس خارج المحطة في انتظار عودة صاحبه من العمل.
وذكرت التقارير أن الكلب ينتظر صاحبه نحو 12 ساعة يوميا خارج المحطة، ما جذب اهتمام المارة.
15-year-old loyal dog waits its owner at metro station every day for years.
15-year-old loyal dog waits its owner at metro station every day for years.Xiongxiong (means 'bear' in English), this 15-year-old Chongqing dog has gone viral on Chinese internet recently. It is always seen spending the whole day waiting for its owner at Liziba metro statin, where he goes to work every day in the morning. According to the owner, Xiongxiong has been doing this for 8 or 9 years, from the day it became one of his family members.
Posted by PearVideo on Tuesday, April 24, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29493 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى أنا أتصلوا فيني العمال
يقلون
قطو جارنا ابويحي
ينتظرني فوق غمارة السيارة باالحوش
له يومين
ومعصب بعد😾
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣