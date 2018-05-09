وظائف شاغرة في المجلس الصحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المجلس الصحي بالرياض، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية: مدير مشاريع عدد وظيفتين، أخصائي سياسات صحية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وقال المجلس إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2018م.

للتقديم ومعرفة التفاصيل من هنــــا .