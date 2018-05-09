وظائف شاغرة في المجلس الصحي بالرياض
أطلق المجلس الصحي بالرياض، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.
وأوضح المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية: مدير مشاريع عدد وظيفتين، أخصائي سياسات صحية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وقال المجلس إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2018م.
للتقديم ومعرفة التفاصيل من هنــــا .
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