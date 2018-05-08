بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يطلق النيران على الأحواز بعد خطاب ترامب
احتفلت الأحواز المحتلة من النظام الإيراني الإرهابي، اليوم الثلاثاء، في الشوارع بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
ونشر الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو لإطلاق الحرس الثوري الإيراني الإرهابي النيران على الأحواز خلال احتفالاتهم؛ حيث فقد النظام الإيراني السيطرة في أعقاب الضربة الموجعة التي تلقاها من أمريكا.
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