بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يطلق النيران على الأحواز بعد خطاب ترامب

طهران(صدى):

احتفلت الأحواز المحتلة من النظام الإيراني الإرهابي، اليوم الثلاثاء، في الشوارع بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

ونشر الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو لإطلاق الحرس الثوري الإيراني الإرهابي النيران على الأحواز خلال احتفالاتهم؛ حيث فقد النظام الإيراني السيطرة في أعقاب الضربة الموجعة التي تلقاها من أمريكا.

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