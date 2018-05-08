قبل دقائق من إعلان ترامب.. انتشار عسكري في طهران وفرحة في الأحواز

طهران(صدى):

كشف السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، عن ارتجاف النظام الإيراني الفاسد قبل دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي المرتقب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : انتشار عسكري في شوارع طهران وانطلاق احتفالات في الأحواز ورئيس نظام إيران روحاني يستعد لـ ” بيان عاجل ” .

وتابع : ” مبروك للإنسانية وفي نجاح لوجهة نظر السعودية،الرئـيس ترامب سيعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ودول عربية سترحب..إلا نظام قطر حليف نظام ” شريفة ” الإرهابي ” .