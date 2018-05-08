قبل دقائق من إعلان ترامب.. انتشار عسكري في طهران وفرحة في الأحواز
كشف السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، عن ارتجاف النظام الإيراني الفاسد قبل دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي المرتقب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : انتشار عسكري في شوارع طهران وانطلاق احتفالات في الأحواز ورئيس نظام إيران روحاني يستعد لـ ” بيان عاجل ” .
وتابع : ” مبروك للإنسانية وفي نجاح لوجهة نظر السعودية،الرئـيس ترامب سيعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ودول عربية سترحب..إلا نظام قطر حليف نظام ” شريفة ” الإرهابي ” .
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