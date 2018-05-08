ترامب يزلزل إيران بانسحابه رسميا من الاتفاق النووي

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ قليل، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ” ترامب ” في خطابه : ” النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط ويدعم المنظمات الإرهابية ” .

وتابع : ” النظام الإيراني مول الفوضى واعتدى على جنودنا، وهو الراعي الأساسي للإراهاب ” ، مضيفًا : ” الاتفاق النووي كان يفترض حماية أمريكا وحلفائها، ولكنه سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم ” .

وأضاف : ” الاتفاق فشل في السيطرة على نشاط إيران في تطوير الأسلحة البالستية ” ، معلنًا الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي، وتوقيع عقوبات على إيران.

يجدر الإشارة إلى أن انسحاب أمريكا سيكبد الاتحاد الأوروبي وقطر خسائر فادحة؛ حيث تملك دول الاتحاد الأوروبي العديد من المصالح والمشروعات في إيران والتي سيتم نسفها عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.