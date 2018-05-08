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” النيابة العامة ” توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكن المتهم

” النيابة العامة ” توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكن المتهم
نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الحالات التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي تفتيش مسكن المتهم وضبط ما فيه.

وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة ويضبط ما فيه إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن وأن تكون الموجودات تفيد في كشف الحقيقة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 28 دقيقة

أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة ويضبط ما فيه إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن وأن تكون الموجودات تفيد في كشف الحقيقة.
اتفق معه تماما فمن الممكن ان يجد المفتش ما يساعده في كشف الجقيقة

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