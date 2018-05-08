” النيابة العامة ” توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكن المتهم
كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الحالات التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي تفتيش مسكن المتهم وضبط ما فيه.
وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة ويضبط ما فيه إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن وأن تكون الموجودات تفيد في كشف الحقيقة.
فيصل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 28 دقيقة
أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة ويضبط ما فيه إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن وأن تكون الموجودات تفيد في كشف الحقيقة.
اتفق معه تماما فمن الممكن ان يجد المفتش ما يساعده في كشف الجقيقة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28114 ] نشر منذ 4 دقائق
الله لايبلانا