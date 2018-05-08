بالفيديو.. إبنة سيرين عبدالنور تشعل مواقع التواصل بشخصية ” معلمة رقص “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لابنتها تاليا.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تقف أمام المرآة وهي ترتدي فستان أبيض واسع وتحمل حقيبة كبيرة، وسألتها والدتها: ” شو توتي لوين رايحة ” ، لترد ببراءة: ” رايحة عالشغل ” .

وأكملت سيرين: ” عاملة عروس ” ، لترد الطفلة بطرافة: ” أنا متزوجة أصلاً وهلق خلفت وحطيته بالبيت ورايحة علم زوميا ” .

وكتبت سيرين على المقطع ، ” اليوم الشخصية معلمة رقص ” ، في إشارة إلى أن إبنتها تحب اللعب والتمثيل، وتحرص دائماً على اتخاذ شخصيات متغيرة بطريقة طريفة وبريئة.