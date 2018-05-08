بالفيديو.. 12 إصابة ووفاة إثر غبار كثيف على المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نتج عن موجة الغبار التي شهدتها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها اليوم، تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير جداً، ووقوع عدد من الحوادث.

وقالت مصادر إعلامية إن حوادث طريق الهجرة أسفرت عن 9 إصابات، حيث وقع الحادث الأول بين عدة مركبات في تمام الساعة 09:14 صباحاً نتج عنه 7 إصابات وحالة وفاة واحدة، فيما وقع الحادث الثاني في تمام الساعة 13:50 ظهراً ونتج عنه حالتان، وتنوعت جميع الإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة .

وأضافت المصادر أن الحادث الثالث وقع على طريق المدينة المنورة – مهد الذهب الزراعي بالقرب من الضميرية الساعة 11:34 صباحاً ونتج عنه 3 إصابات متوسطة الخطورة .