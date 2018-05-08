أصالة تهاجم البرامج الفنية

نورة الشهري(صدى):

هاجمت الفنانة السورية أصالة نصري ، برامج المواهب الفنية ، عبر نشرها تغريده بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موجهه فيها رسالة حادة اللهجة إلى تلك البرامج والمقيمين عليها.

وأشارت أصالة ، إلى أن هناك مواهب مهمة جداً في العالم العربي إلا أنها لا تظهر على الشاشات. واعتبرت أن عدداً قليلاً من تلك الأصوات يظهر على الشاشة.

وكتبت اصالة ، ” محتاجين نعلو بالذائقة الفنيّة لنتلمّس أطراف مشاعرنا التي دُهست في زحمة برامج ومواهب دمّرت ما تبقّى لنا من محاولات ارتقاء. أكيد فيه أصوات فخمه بس وينهم؟ وبيكفّي نرضى بالقليل ” .