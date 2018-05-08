أم تورط ابنها في مطار أبو ظبي.. وضعت له الحشيش في حقيبته

ابوظبي(صدى):

في مشهد مثير للدهشة بمطار أبوظبي في الإمارات، فوجيء شاب بعد تفتيش حقيبته بوجود ” حشيش ” بداخلها.

وتبين أن والدة الشاب الأسيوية؛ لا تعلم بمخاطر الحشيش أو أنه ممنوع ومحظور في بعد البلدان؛ حيث أنها اعتادت في قريتها حيازة الحشيش دون أن يعترضها أحد أو تعاقبها الشرطة، إلا أنه في النهاية تسببت في إلقاء الشرطة القبض على ابنها وإلقاؤه بالسجن.

وقال الشاب إن والدته وضعت له الحشيش في الحقيبة؛ بسبب جهلها بأضرار الحشيش والقوانين الدولية التي تمنع حيازة وتعاطي المخدرات بأنواعها.