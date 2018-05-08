تعبيرات حكم كلاسيكو الأرض تفضح الأخطاء التحكيمية لحساب البرسا

ماجد محمد(صدى):

فضحت التعبيرات التي ظهرت على ملامح حكم الراية لمباراة برشلونة والريال الخطأ التحكيمي الذي وقع فيه حكم الساحة لحساب البرسا.

وتغافل حكم الساحة عن احتساب خطأ لصالح الريال عندما اعترض سواريز فاران وعرقلة بشكل عنيف؛ وسجل من هذا الخطأ برشلونة هدف التقدم على الريال بأقدام ميسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وألتقطت عدسات الكاميرات تعبيرات حكم الراية عندما تساءل مدرب الريال زين الدين زيدان عن الخطأ على سواريز ولماذا لم يتم احتسابه.