العمل تبرأ الوافد ” الدهان ” الذي عمل كطبيب أسنان.. ومدير المجمع الطبي يعلق

عادل الحربي(صدى):

خرج مدير المجمع الطبي الشهير الذي كان يعمل فيه ” دهان ” في وظيفة طبيب أسنان؛ ليعلق على الواقعة عقب ضبط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية له.

وقال المدير بعد مرور يوم واحد على ضبط ” الدهان ” الوافد الذي يعمل في مجال طب الأسنان، إنه تم إيقافه عن العمل كطبيب ومدير لمجمع طبي للأسنان بعد أسبوع فقط من شغله لهذه الوظيفة، والسبب إنه قام بكتابة تقرير عن حال المجمع.

وشمل التقرير الذي رفعه مدير المجمع للمدير العام للمجموعة، شكوى بشأن وجود عدوانية في التعامل بين الأطباء والإداريين في المجمع، ووجود مخالفات لأنظمة العمل والإقامة، وعدم حمل ممرضات لرخصة مزاولة التمريض، و إجراء عمليات زراعة أسنان في المجمع عن طريق أطباء غير مرخص لهم للقيام بمثل هذه العمليات، ووجود طبيب مبلغ عنه هروب، إضافة لافتقار الفرع الذي يديره للكثير من الأدوات والمواد الطبية الأساسية.

ولفت إلى إنه تقدم ببلاغ لوزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة الرياض بعد أن اكتشف أن الملاك على دراية بكل ما يحدث في المجمع، وبعد رفضهم معالجة ما رفعه لهم في التقرير.

وأكد مدير المجمع إنه ما فعل ذلك إلا مخافة الله واحتراماً للقسم الطبي الذي أقسم عليه إضافة لاحترامه لأنظمة وقوانين الوطن.

وفي السياق ذاته خرجت اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصريح مفاجيء حيث قالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بعد التحقق من تقرير الزيارة الميدانية لمقر المنشأة الصحية الخاصة في الرياض تبيّن أن الوافد لا يمارس مهنة طب الأسنان أو أي مهنة صحية، وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء اللازم ” .

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