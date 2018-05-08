بالفيديو.. استقبال أحلام بالزفة المغربية في مراكش

مليكة فؤاد(صدى):

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها ، للاستقبال الحافل لها لحظة وصولها إلى المغرب ، عبر مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي .

حيث استقبل معجبون في مدينة مراكش أحلام، التي فوجئت بوجود فرقة مغربية شعبية، رحبت بها في الفندق الذي ستحل فيه بباقة من الأغنيات الشعبية.

وقالت إنها من عشاق المغرب وأهله، إذ علقت ، “ ياعمري أهل المغرب، ما تتخيلون أنا هاي البلد شلون أعشقها وأعشق ناسها، ربي يحمي ان شاءالله ملكها ويخليه تاج فوق الراس يارب العالمين .. ربي يخلي المغرب وأهل المغرب وملك المغرب ” .