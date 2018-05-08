نصائح هامة لإطلالة لافتة للنظر

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة موضة عن أبرز النصائح لجعل الاطلالة ملفتة للنظر، حيث يساعدك على التألق على طريقتك الخاصة اينما كنت ومهما كان الحدث الذي تشاركين فيه.

– الطريقة الأولى للتألق هي اعتماد اسلوبك الخاص، حيث تختارين اسلوباً يناسب شخصيتك، لتتألقي بطريقة منفردة وخاصة. ويمكنك ان تعتمدي في ذلك على الاكسسوارات العصرية والملفتة التي تقومين بتنسيقها بأسلوبك الشخصي، وتبعاً للازياء التي اخترتها لتبرزي جمالك. فالعنصر الاول للفت الانظار هو التمتع باطلالة مختلفة عن الأخريات.

– كما أن المزج بين الالوان يساعدك في الحصول على اطلالة ملفتة للأنظار، وهنا أهمية أن تدركي ما هي الالوان التي تناسب بشرتك، إذ ان غالبة النساء يقعن في خطأ تنسيق الألوان الملائمة للون بشرتهن. ومتى قمت بتحديد هذه الألوان الجئي اليها لدمجها مع بعضها البعض بطريقة أنيقة وجريئة فتحصلي على اطلالة ملفتة ومثيرة في وقت واحد.

– لا تنسي أن تركزي اهتمامك على التفاصيل الصغيرة لاطلالتك. وفي هذا الاطار، نلفت الى الاكسسوارات العصرية والجريئة التي تشكل عنصر جذب في شخصية كل امرأة، لذا اختاريها بعناية ودقة لتتناسب مع الاطلالة التي تطمحين اليها تبعاً للمناسبة التي تشاركين فيها. ولا تغفلي عن هذه الاكسسوارات حتى في الاطلالات الكاجوال.

– ولا تنسي في الختام أن تعتني بشعرك ومكياجك وجمال بشرك، فلا يكفي أن ترتدي الثياب الانيقة والمميزة، بل يجب أن تكون اطلاتك متكاملة، حيث ترتبين شعرك وتسرحينه بالطريقة الملائمة والمناسبة للملابس التي ترتدينها. ويمكنك أن تبدلي بلون شعرك لتحصلي على اطلالة ملفتة ومميزة.