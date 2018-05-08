إطلاق لابتوب ” هواوي مايتبوك إكس برو ” بتقنيات مبتكرة وسرعة فائقة في المملكة

محمد خلف(صدى):

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة، جهاز الكومبيوتر الجديد ” هواوي مايتبوك إكس برو Huawei MateBook X Pro ” للمستخدمين في المملكة، وذلك خلال حفل أقامته في مدينة الرياض بحضور حشد من الإعلاميين.

ويأتي إطلاق الكومبيوتر الجديد في السوق السعودي كجزء من التزام ” هواوي ” بتوفير أحدث منتجاتها لكافة شرائح المجتمع السعودي بمختلف متطلباته واحتياجاته، وذلك لما يوفره من أداء رفيع المستوى سواء في العمل أو المنزل، أو أثناء التنقل مع أفضل تجربة استخدام توفرها تقنيات الكومبيوترات المحمولة.

ويتوافر كومبيوتر ” هواوي مايتبوك إكس برو ” في السوق السعودي لدى مكتبة جرير حصريًا بذاكرة تبلغ 8 جيجابايت والجيل الثامن من معالجات Intel Core i5 باللون الفضي المطفي بسعر 5,999 ريال سعودي، وهو متوافر أيضًا بإصدار يدعم 16 جيجابايت من الذاكرة والجيل الثامن من معالجات Intel Core i7 باللون الرمادي وبسعر 6,999 ريال سعودي.

ويعد كومبيوتر ” هواوي مايتبوك إكس برو ” أول جهاز كومبيوتر محمول يتضمن ميزة ” شاشة العرض الكاملة FullView Display ” من هواوي، حيث يضم الكومبيوتر شاشة لمس بقطر 13,9 بوصة ودقة عرض 3K مع دعم 10 نقاط للمس، ومصحوبًا بشاشة تبلغ دقتها 3000×2000 بكسل، في حين تبلغ نسبة الطول إلى العرض للشاشة 3:2.

كما يمتاز تصميم الهيكل المعدني ا للكومبيوتر بدقته العالية وسماكته القليلة جدًا والتي تبلغ 14,6 ميليمتر فقط، كما يبلغ وزنه 1,33 كيلوجرام فقط، ويستند الكومبيوتر في أدائه المتميز إلى الجيل الثامن من معالجات Intel Core من فئتي i7 وi5، حيث يعد واحدًا من أقوى الكومبيوترات المحمولة وأخفها وزنًا في الأسواق.

وتم تزويد ” هواوي مايتبوك إكس برو ” بنظام تجسيم الصوتيات الحديث Dolby Atmos الذي يتيح تجارب صوت غامرة تتكامل فيها روعة نظام Dolby Atmos الصوتي المبتكر ومكبرات الصوت المصممة خصيصًا لتتوافق معه، كما تسهم بطارية الجهاز بقدرة 57,4 واط في الساعة (القدرة النموذجية) إلى جانب استهلاكه المنخفض للطاقة بعمله لمدة 12 ساعة متواصلة من تشغيل عروض الفيديو بدقة 1080، أو لمدة 14 ساعة من العمل الاعتيادي، أو لمدة 15 ساعة من تصفح الإنترنت.

كما زودت الشركة كومبيوتر ” هواوي مايتيوك إكس برو ” بالإصدار الثاني لزر التشغيل فائق السرعة الذي يتيح للمستخدم البدء بالعمل خلال 7,8 ثانية بعد تشغيل الكومبيوتر، و6,6 ثانية فقط من وضعية السبات Hibernation.

ويمتاز الجهاز بأول كاميرا على مستوى العالم يتم تركيبها داخل لوحة المفاتيح بهدف تفعيلها بكل سهولة ويسر، فكل ما يتعين على المستخدم فعله هو الضغط على الزر الذي يتضمن الكاميرا لتندفع إلى الأعلى، مما يضمن أعلى مستويات الخصوصية عند عدم استخدامها.

وتدعم وصلة النقل متعددة الأغراض منفذ الشحن USB-C الذي يُستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية، مما يعني بأنه يمكن استخدام شاحن واحد فقط عند السفر وبالتالي تعزيز سهولة نقل الكومبيوتر.

وتوفر ميزة Huawei Share للمستخدمين القدرة على تبادل الصور والملفات على نحو سريع وسهل وآمن، دون أي مشاكل توافق جراء استخدام وحدات الذاكرة المحمولة USB، وتصل سرعة النقل اللاسلكي في الكومبيوتر إلى 20 ميغابت في الثانية، أي أنها أسرع بمقدار 100 ضعف بالمقارنة مع تقنية ” بلوتوث ” اللاسلكية.

ويعمل جهاز ” هواوي مايت بوك إكس برو ” على إنجاز مهام الأفراد ورواد الأعمال بشكل يفوق ما ينجزونه باستخدام أي جهاز أخر، وبسبب اعتماده على نظام التشغيل ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت والجيل الثامن من معالجات شركة إنتل، فهو لا يستطيع تشغيل التطبيقات العامة فحسب، ولكن أيضًا يمكنه تشغيل برامج سطح المكتب المتخصصة التي يتم الاعتماد عليها لأداء الأعمال المتخصصة في أي وقت وأي مكان خاصة في ظل التحول السريع نحو الحوسبة السحابية.

ويقدم جهاز ” هواوي مايت بوك إكس برو ” تجربة رائعة بسبب اهتمام هواوي بتبني مفهوم الاعتماد على الأجهزة المحمولة صغيرة الحجم وذات الأداء المتميز، وذلك بسبب ما يقدمه الجيل الثامن من معالجات إنتل من حيث سرعة الاستجابة والأداء الفائق مقارنة بأي وقت مضى مع عمر طويل للبطارية وأمان أكبر.

وحول هذا الإطلاق، قال ” بابلو نينغ ” رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية: ” يبحث المستخدمون دوما عن الأجهزة التي تتيح لهم إنجاز الأعمال بدقة وابتكار وحرية التنقل في الوقت ذاته، وهنا يأتي دورنا لنضع بين أيديهم الكومبيوتر الجديد هواوي مايتبوك إكس برو مع شاشة FullView Display الأولى من نوعها في عالم الكومبيوترات المحمولة، حيث سيقدم الجهاز المحمول لهم أكثر من ذلك بكثير، وسيوفر لهم تجارب حوسبة يومية فريدة من نوعها، وإنجاز مهامهم في أي وقت وأي مكان ” .

وأضاف: ” إن إطلاق مايتبوك إكس برو في المملكة العربية السعودية يعكس التزامنا تجاه المستخدمين، حيث أن السوق السعودي يمثل أول سوق في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا تم إطلاق الجهاز فيها، وهذا يدل على إلتزامنا بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين في السوق السعودي لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ” .