بعد إلغاء عقد جروس.. جماهير الزمالك غاضبة

نواف السالم(صدى):

غضبت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك من قرار رئيس النادي، مرتضى منصور، بإلغاء التعاقد مع مع المدرب السويسري كريستيان جروس، بعد النجاح الذي حققه المدرب الوطني خالد جلال مع الفريق.

ودشنت الجماهير الغاضبة حملة إلكترونية تحت عنوان ” جروس يا مرتضى ” الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بتفعيل عقد جروس وعدم الاستغناء عن خدماته قبل أن يبدأ عمله مع الفريق.

ويأتي غضب جماهير الفريق الأبيض ومعارضتها لقرار رئيس النادي، بسبب نجاحات ” جروس ” مع كافة الفرق التي قادها، بالإضافة إلى خوفهم من تكرار سيناريو مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق والذي استمر في منصبه بعد أن فاز على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس عام 2016 ثم هزم الأهلي بثلاثية، ولكنه لم ينجح في مشواره مع الفريق الأبيض.