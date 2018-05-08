بالفيديو.. رد فعل صادم لـ 10 نساء احتجزن داخل مصعد معطل
أُنقذت مجموعة من النساء من داخل مصعد عالق بفندق بينما هن غارقات في الضحك.
وكانت انتقلت النساء من دبلن إلى الفندق لإقامة حفل توديع العزوبية لصديقتهن دانييل فوكس، عندما تعطل المصعد بهن مما أدى إلى احتجازهن لحين وصول رجال الإنقاذ.
انفجر الجميع في الضحك بينما يتم إخراج العالقات من المصعد، ووصل عدد النساء بالمصعد العالق بالطابق الثاني إلى عشر نساء.
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10488 ] نشر منذ 26 دقيقة
😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28105 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يستر