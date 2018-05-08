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شيخ يعتدي جنسيا على طفل خلال جلسة لتحفيظ القرآن

شيخ يعتدي جنسيا على طفل خلال جلسة لتحفيظ القرآن
الخرطوم(صدى):

تجرد محفظ قرآن سوداني ، من الرحمة والإيمان ، واقدم على استدراج طفل يبلغ من العمر 13 عاماً ، والاعتداء عليه جنسياً على هامش جلسة لتحفيظه القرآن الكريم .

وعقب عودة الطفل إلى منزله أخبر والدته أن الشيخ أقنعه أنه واقع تحت تأثير سحر ” معمول له عمل ” ولا يمكنه تخليصه منه إلا من خلال ممارسة علاقة حميمية معه ، وأجبره على ذلك .

على الفور قامت أسرة الطفل بإبلاغ شرطة مدينة القضارف السودانية ، التي بدورها ألقت القبض على الشيخ وجاري تقديمه للمحاكمة .


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