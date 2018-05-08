1175 حجم النشاط البحثي في ” الصحة ” لعام 2017

ندى البليهي(صدى):

قالت “الصحة” إن اجمالي عدد البحوث التي تم إستقبالها ومراجعتها و تنفيذها خلال العام 2017م بلغ 1175 بحثا، شملت عدد من مناطق المملكة، وتنوعت مواضيعها بين أنظمة الصحة، وكذلك أمراض الباطنة والقلب و الأورام وطب وجراحة العيون و الجينات والأسنان و التمريض وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

وفي نفس السياق، بدأت “الصحة” مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ مبادرة أسبوع البحث العلمي الأول تحت شعار ” إجزم وحنا نساعدك”، وذلك بهدف تحفيز الإنتاج البحثي، وتأصيل ثقافة الفكر البحث العلمي لمنسوبي الصحة، ورفع مستوى الوعي البحثي، وتوجيه الباحثين إلى انتاج بحوث عالية الجودة، وتقديم خدمة الاستشارات العلمية والأخلاقية.

وتشمل المبادرة التي تستمر على مدى خمسة أيام، العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية والاستشارات البحثية للمهتمين الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية و المساهمة تحقيق اقتصاد المعرفة، وورش عمل للقيادات البحثية الذي يعملون في المراكز والمدن الطبية في الصحة، إلى جانب خدمة الاستشارات البحثية مع الأكاديميين لعرض خطة البحث والاستفسار للباحثين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب يضم مبادرات ومشاريع الإدارة العامة للبحوث والدراسات.

و سيختتم الأسبوع بحفل توقيع إتفاقيات التعاون الأكاديمي للبحوث مع كلاً من جامعة الملك سعود و جامعة ام القرى وجامعة الفيصل و جامعة رياض العلم.