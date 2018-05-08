” المنيع ” يؤكد ضرورة الأخذ برؤية هلال رمضان

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على وجوب الأخذ بالرؤية حول هلال شهر رمضان المبارك بعد تعديلها والاتفاق مع خبير الفلك.

ودعا ” المنيع ” إلى ترائي هلال شهر رمضان المبارك يوم 29 شعبان الجاري، لافتًا إلى أنه إن لم ير الهلال فتكون هذه الليلة المكملة لشهر شعبان، حيث إن عدد أيام شعبان 29 يومًا بالتوقيت الفلكي.

وأَضاف أن التوقيت الشرعي والإجراء نحو تحري الهلال يكون عن ترائي الهلال، وبذلك تكون الرؤية صحيحة شرعيًا وفلكيًا ولا يجوز التشكيك فيها.