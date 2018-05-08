في أول اعتراف رسمي.. الدوحة: واجهنا أوقات صعبة وخسائر ضخمة من المقاطعة

طلال الضوي(صدى):

أصدر وزير المالية القطري علي شريف العمادي أول اعتراف رسمي من الدوحة ونظامها بخسارها المالية والاقتصادية جاء المقاطعة العربية لها على خلفية دعمها للإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأكد ” العمادي ” خلال مقابلة مع صحيفة ” فايننشال تايمز البريطانية، أن بلاده واجهت أوقاتًا صعبة بسبب المقاطعة العربية لها منذ أكثر من 10 أشهر، لافتًا إلى أن الأسابيع الأولى للمقاطعة كانت الأكثر صعوبة.

وفي محاولة منه لإنقاذ ماء الوجه، قال إن الأوضاع الاقتصادية في بلاده استقرت الآن وباتت معدلات نموه جيدة، كما أن الدوحة استغلت المقاطعة مفرصة لإعادة تشكل اقتصادها كما زعم.

يُذكر أن الدول الأربع ” المملكة، مصر، الإمارات، والبحرين ” شنوا حملة مقاطعة عربية خليجية على الدوحة منذ أكثر من 10 أشهر على خلفية دعمه للإرهاب واحتضانها لعناصر وقيادات إرهابية ووضع يدها في يد إيران الإرهابية والمعادية للعالم العربي.

وعانت قطر من انهيارات اقتصادية ضخمة جراء هذه المقاطعة، حيث تراجعت أسعار العقارات والاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى قطر، وانهار سعر صرف الريال القطري، كما تراجع المؤشر العالم لبورصة قطر بنسبة 13.9% في آخر 7 أشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى تضرر القطاع السياحي.