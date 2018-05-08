بالفيديو.. ” شاب ” تتغير حياته بعد تبرعه بجزء من كبده لطفلة

سالم المطيري(صدى):

روى الشاب تركي الغصن من منطقة القصيم، عن تجربته الخاصة بتبرعه لطفلة لا يعرفها بجزء من كبده، وكيف ساهم هذا العمل الذي لم يبتغِ منه إلا رضا الله، في تحسن حالته للأفضل على جميع الجهات.

وتطرق الشاب ” تركي ” لما حدث قبل 10 سنوات، قائلًا: ” لم أكن ناجحًا في دراستي، وكنت عاطلاً عن العمل، وفي إحدى المرات استوقفني إعلان عن حاجة طفلة للتبرع بجزء من الكبد، فقررت على الفور التبرع لها “.

ولم يخبر ” تركي ” أهله بهذا القرار، وأخذ من والده مبلغًا من المال وذهب للمستشفى العسكري حيث ترقد الطفلة، وتم إجراء العملية بالفعل ونجحت وتم إنقاذ الطفلة، حيث وصف تجربته بأنها ” أجمل شيء فعله وغير حياته ” .

وأضاف: ” بعد نجاح العملية، جاءني اتصال من جهة كنت قد تقدمت للتوظيف لديها قبل سنوات من العملية، وطلبوا مني الحضور لإجراء مقابلة، وتم قبوله بالفعل وحصلت على أكثر من ترقية في العمل حتى أصبحت رئيس قسم ” .