اكتشف طرق التلاعب في عدادات السيارات المستعملة

متابعات(صدى):

أكد خبراء في مجال السيارات ، أنه يجب قبل اتخاذ خطوة شراء سيارة مستعملة ، عليك أولا تعلم بعض الخطوات البسيطة التي عن طريقها تستطيع أن تعرف ما إذا كان عداد الكيلو مترات قد تم التلاعب به أم لا.

كتيب مراكز الصيانة

عند مراجعة مركز الصيانة والإطلاع على المسافة المقطوعة للسيارة، يتبين المسافة المقطوعة بالفعل، ويتم ذلك بمقارنة عداد المسافات مع المسافة المقطوعة المحددة في سجلات صيانة السيارة أو فحصها.

أرقام العداد وعمر السيارة

تسير السيارة سنويًا نحو 20 ألف كيلو متر، وإذا كنت مقدما على شراء سيارة عمرها 5 سنوات فمن الطبيعي أن تكون الكيلومترات التي قطعتها نحو 100 ألف كيلو متر، وإذا وجدتها أقل من ذلك كثيرًا فمن الجائز جداً أن تلك القراءة غير صحيحة.

فحص الدواسات

من خلال فحص دواسات السيارة (دواسات السرعة والفرامل) يمكن استنتاج استخدامها بشكل مكثف أو غير ذلك، فإذا كانت الدواسات ممسوحة وأرقام العدادات أقل من الطبيعي فهذا يعني إمكانية التلاعب.

فحص التابلوه

في حالة فحص تابلوه السيارة وكان غير محكم أو براغيه مفكوكة فهذا قد يكون دليل على فكه للتلاعب بمسمار عدادات الكيلومترات.

فحص أرقام العداد

إذا كانت الأرقام الموجودة على مقياس عداد المسافات ملتوية أو تحتوي على مسافات ولا تظهر جميعها في خط موحّد، ابتعد فوراً عن عملية الشراء، فهذا يدل على التلاعب.

فحص جودة الإطارات

إذا كانت إطارات السيارة متهالكة، وعداد المسافات في السيارة يظهر 20 ألف كيلومتر أو أقل على سبيل المثال، فهذا يدل على التلاعب، فيجب أن تكون السيارة بإطارات المصنع.