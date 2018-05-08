غياب 3 لاعبين عن المنتخب الروسي في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

كشف ستانيسلاف شيرشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا، عن غياب ثلاثة لاعبين في صفوف الدب الروسي في مونديال روسيا 2018 والذين أصيبوا بقطع في الرباط الصليبي؛ حيث ستلعب روسيا في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر والأوروجواي والسعودية.

وأوضح ” شيرشيسوف ” قائلًا: ” المهاجم ألكسندر كوكورين ولاعبا خط الدفاع جيورجي ديزيكيا وفيكتور فاسين لن يكون بمقدورهم اللحاق بكأس العالم ” ، مضيفًا: ” لسوء الحظ فإن الإصابات التي يعاني منها الثلاثي ستمنعه من اللحاق بالبطولة، هم الآن يقومون بفترة التأهيل والتي ستأخذ فترة طويلة ” .