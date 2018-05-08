” الهريفي ” : تعرضت للظلم.. وآل الشيخ أنصفني

ماجد محمد(صدى):

أوضح فهد الهريفي لاعب نادي النصر السابق، أنه تعرّض للظلم في خلال مسيرته الكروية التي تم اختزالها في 3 بطولات فقط.

وأشار ” الهريفي ” إلى أن الضغوطات الكبيرة هي التي أدت إلى إيقافه في التسعينيات، قائلًا: ” سنوات تألقي في الملاعب، خلال الفترة ما بين عامي 1987 و1992، وحققت فيها الكثير من الإنجازات مع النصر والمنتخب. ”

وتابع ” الهريفي ” موضحًا: ” تعرضت لبعض الضغوطات، أدت لإيقافي لفترة طويلة في التسعينيات، وتسببت بعد ذلك في اعتزالي وإنهاء مسيرتي بعدها بعدة أعوام. ”

وأكد ” الهريفي ” مساعدة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة له، قائلًا: ” معالي المستشار تركي آل الشيخ .. سحابة كل الفصول وخيره عام على كل الرياضيين ..أنصفني بعدما تخلى عني الجميع ” .