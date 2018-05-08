عقب لقاء السد.. جماهير الأهلي يشيدون بـ ” العويس “

نواف السالم(صدى):

غمرت حالة الحماس جماهير النادي الأهلي، والتي ظهرت فى ردود أفعالهم على الحساب الرسمي للنادى بموقع التدوين الصغير” تويتر ” ، بعد تألق الحارس ” محمد العويس ” في مواجهة السد ضمن مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال الآسيوي، مساء أمس الاثنين، في الدوحة.

وأكدت جماهير ” الأهلي ” ، أن العويس هو الحارس الأبرز في الكرة السعودية في الوقت الحالي كما أنه بمثابة نعمة من الله لعشاق الراقي، لافتة إلى أن تصدياته هي ما منحت الفريق الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل على حساب السد، ومنعته من زيادة رصيده من الأهداف.

ومن الجدير بالذكر، إنه انتهت المباراة بخسارة ” الراقى ” بهدفين مقابل هدف أمام الفريق المستضيف.