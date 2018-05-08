بالفيديو.. شهد الياسين تتبرأ من مسلسليها في شهر رمضان

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة الكويتية شهد الياسين ، اعتذار لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال مقطع فيديو نشرته بعد انتهاء تصوير عملين من المقرر عرضهما ضمن دراما شهر رمضان الكريم هذا العام .

حيث طلبت شهد من جمهورها غض النظر عن العملين اللذين شاركت فيهما ، وبررت شهد ذلك بقولها إنها اضطرت للمشاركة بهما كـ ” مصروف جيب ”، مبينة أن الفنان صاحب المبدأ يتم تجاهله، ويظل جالسًا في بيته.

وقالت شهد في الفيديو ، “ طبعاً أنا بقلكم شي مسلسلين أنا اشتغلتهم صراحة اسمحولي مصروف جيب، إن شفتوا مسلسل برمضان غضوا النظر، لإن الأدوار ما قرتها كلش (..) وقعت العقد شذي (..) صدق مصروف جيب، قاعدة سنة ونص لا مسلسل ولا بطيخ، ولإن قول أبي دور كذا وأبي اسمي كذا وأبي كذا، ما يمشي معاهم شذي، يبا مشي حالك وخذ مصروف جيب، تدرون ليش لإن اللي عنده مبدأ يقط بيتهم تنسون مبداكم تشتغلون ” .

يذكر أن الفنانة شهد الياسين عراقية الأصل مقيمة في الكويت، شاركت في أعمال درامية عديدة في التلفزيون ومسرحيتين و3 أفلام.