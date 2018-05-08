بالفيديو.. مشاجرة بين عسكري وعدة أشخاص تنتهي بإصابة ابنه

خالد الظفيري(صدى):

تداول مرتادو موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين عسكري وأبناءه، مع طالب وعدة أشخاص آخرين في منطقة العيون بالجهراء بالكويت.

وأوضح ” الفيديو ” قيام شخص بزي مدني بداية بالتعدي على آخر بالضرب، وبعدها ظهر رجل ” عسكري ” يحمل سوطًا ويتدخل، وبعدها حضر أشخاص آخرون مشاركين فى واقعة الاعتداء.

وتباينت المعلومات المتداولة حول الواقعة حتى الآن؛ فهناك رواية بقيام 5 أشخاص بالاعتداء على ضابط وابنه 17 عام، حيث صدموا مركبته بمنطقة العيون بالجهراء، وتعرض الابن إلى كسر بالجمجمة، مما أدى إلى أن أجريت له عملية جراحية.

بينما هناك رواية أخرى تفيد بأن الضابط العسكري، كان يهم بالذهاب إلى وظيفته حين رأى مجموعة من الشباب يعتدون على ابنه فحاول منعهم، لكنهم فاجأوه بحملهم مطرقة ضربوا بها الابن.