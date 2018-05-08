” التجارة ” تدعو المواطنين للتوقف الفوري عن استخدام ” خشخيشة ” أطفال

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين، اليوم الثلاثاء، للتوقف الفوري عن استخدام ” خشخيشة ” الأطفال ” Shake & Sing Elephant ” ، حيث أعلنت عن استدعاء المنتج، مرجعة السبب في ذلك إلى احتمالية انفصال إحدى آذان الفيل، مما يؤدي لبروز جزء معدني قد يشكل خطر الإختناق أو إصابة الطفل.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن هذا المنتج، وتتمثل في التوقف الفوري عن استخدامه، ثم التواصل مع الشركة المنتجة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا.