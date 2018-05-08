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” المركز الوطني ” يناشد مرتادي طريق الساحل القديم بالحذر

” المركز الوطني ” يناشد مرتادي طريق الساحل القديم بالحذر
عادل الحربي(صدى):

ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية “911 ” ، اليوم الثلاثاء، مرتادي طريق الساحل القديم بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من الطريق.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الآن شبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطيحة المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طريق الساحل القديم، نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يسترها عليهم

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 28 دقيقة

يجب علي الجميع توخي الحذر والله يحفظهم

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