” المركز الوطني ” يناشد مرتادي طريق الساحل القديم بالحذر
ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية “911 ” ، اليوم الثلاثاء، مرتادي طريق الساحل القديم بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من الطريق.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الآن شبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطيحة المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طريق الساحل القديم، نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق ” .
عمار[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يسترها عليهم
طلال[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 28 دقيقة
يجب علي الجميع توخي الحذر والله يحفظهم