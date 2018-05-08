” المركز الوطني ” يناشد مرتادي طريق الساحل القديم بالحذر

عادل الحربي(صدى):

ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية “911 ” ، اليوم الثلاثاء، مرتادي طريق الساحل القديم بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من الطريق.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الآن شبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطيحة المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طريق الساحل القديم، نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق ” .