” الإسكان ” تعلن عن وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مرحلة الحجز والمعاينة في إسكان جدة مشروع ” تلال الغروب ” ؛ لوحدات سكنية بأسعار تبدأ من 262.500 ريال.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن القسط الشهري للوحدة السكنية يبدأ من 875 ريال؛ وذلك وفقًا لورؤية الوزارة بتوفير السكن المناسب بأيسر الطرق وأسهلها.

وقالت الوزارة ” 875 ريال قسط وحدتك السكنية في إسكان جدة تلال الغروب، وبسعر يبدأ من 262,500 ريال يسرنا أن نعلن عن انطلاق مرحلة الحجز والمعاينة لمستفيدينا، فسقف طموحاتنا تحقيق تطلعاتكم وأسمى آمالنا توفير السكن المناسب لكم بأيسر الطرق وأسهلها “.