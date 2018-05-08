بعد فيديو اتهام لاعبه للحكم بتلقي رشوة.. الأهلي يشكو السد القطري

ماجد محمد(صدى):

أظهرت لقطة تليفزيونية لاعب السد، الجزائري بغداد بونجاح، وهو يلوح بيده متهمًا حكم مباراة فريقه والأهلي الأسترالي كرستوفر جيمس، بتلقي رشوة؛ ما دفع الأهلي إلى التقدم بشكوى ضد الفريق القطري أمام اتحاد الكرة الآسيوي.

وأوضح سالم الأحمدي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، أن إشارة اللاعب تعد اتهامًا صريحًا للحكم بتلقي الرشوة، رغم أن الحكم احتسب تسللًا صحيحًا، بينما أشارت إدارة الأهلي إن إدارة السد مطالبة بالاعتذار عن هذه اللقطة.

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، بالدوحة، ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتهت بنتيجة هدفين للسد مقابل هدف.