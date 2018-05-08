مديرة مدرسة تعتدي على طالبة يوم تخرجها.. ووالدها يطالب الوزير بالتدخل

حمود العنزي(صدى):

تحقق إدارة التعليم بحفر الباطن في شكوى تقدم بها ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة متوسطة في حفر الباطن، تفيد بتعرض ابنته للاعتداء على يد مديرة مدرستها في يوم احتفالها بتخرجها وختام حفظ القرآن الكريم، حيث جذبتها من شعرها بطريقة غير لائقة أمام زميلاتها.

حيث قال والد الطالبة، أن المديرة لم تكتفِ بالاعتداء عليها بهذه الطريقة فقط، بل قامت بسحب ” روب التخرج ” منها، فضلًا عن استثنائها من شهادات التكريم، وذلك على الرغم من منحها جميع الطالبات – وعددهن 44 طالبة – زاعمة أن اسمها قد سقط سهوًا منها ” .

وأشار والد الطالبة، إلى أن ابنته قد دخلت في نوبة من الحزن والبكاء الشديد، وذلك أثناء خروجها من المدرسة، قائلًا: ” ما حدث في المدرسة تجاه ابنتي لا ينم عن أيّ أسلوبٍ تربوي تجاه بناتنا اللائي أودعناهن أمانةً في المدرسة المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم، ولا يدل على دراية بأنظمة وزارة التعليم ” .

كما لفت الأب، إلى أنه قد تقدم بشكوى أخرى لمساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالله سليمان الدبيان، وطلب تشكيل لجنة لمعرفة سبب الاعتداء على الطالبة على الفور “.

ومن جانبها، أوضحت إدارة تعليم حفر الباطن، أن الاتهام قيد ‏التحقيق، مؤكدة أنه سيتم رفعه للإدارة القانونية في تعليم المنطقة الشرقية في حال الانتهاء منه؛ وذلك لدراسته واقتراح الإجراء المناسب والعقوبة في حين وُجدت مخالفة، وذلك بما يحفظ حق الطالبة ومديرة المدرسة في آن واحد.

جدير بالذكر، أن ذوي الطالبة ” نورة ” التي تعرضت للاعتداء، ذكرت أن هذا ليس أول موقف تتعرض له ابنتهم من قِبل مديرة المدرسة، ولكن هذا الموقف بالتحديد سبب لها عقدة نفسية وكرهت الذهاب لمدرستها، لأن ما حدث جاء في اليوم الذي تنتظره منذ بداية المرحلة المتوسطة، وهو يوم التخرج.

فيما أعرب والد ” نورة ” عن أسفه قائلًا: ” استغرب من تجاهل مدير التعليم لولي أمر طالبة يتقدم بشكوى، وأطالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتدخل ” .